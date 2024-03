Dall’Università al cantiere. Lezione speciale per 70 studenti:: "Così li avviciniamo al lavoro"

Una vera e propria giornata in cantiere per una settantina di universitari. Ieri ad Acquasanta nel cantiere Turla Costruzioni di via Garibaldi è ufficialmente entrato nel vivo il programma previsto dall’accordo quadro raggiunto con Ente scuola edile Ascoli-Fermo, Ance, Unicam, Scuola ateneo di architettura e design (Saad). I ragazzi, fin dalla prima mattinata, hanno potuto raggiungere il cantiere dove l’impresa ascolana sta provvedendo alla ricostruzione di una palazzina per seguire sul campo le vere e proprie fasi di lavoro. "Questo progetto nasce dall’idea partorita oltre un anno fa dalla nostra scuola edile e Ance Ascoli – spiega il presidente Roberto Rossetti – per cercare di avvicinare l’università al mondo del cantiere. Stavolta siamo qui ad Acquasanta insieme a questi ragazzi per dare vita a questa parte pratica con cui diamo seguito e attuazione ai corsi teorici che abbiamo già sviluppato. Vogliamo mostrare loro che dietro al libro e al banco c’è tutto un mondo da conoscere. Mi fa piacere aver ricevuto pieno appoggio da parte di università, scuola edile, Ance e quattro aziende del territorio che hanno messo a disposizione i propri cantieri e le proprie figure tecniche per iniziare questa attività. L’idea è quella di implementare i corsi. Ci fa piacere se questi studenti un domani possano trovare lavoro nelle nostre aziende. Stiamo mettendo in campo una serie di percorsi di alta specializzazione per i laureandi e quelli laureati nello scorso anno. Il primo di 56 ore è stato già effettuato e ha riguardato la gestione di una commessa pubblica con la varia contabilità di cantiere. Ora ne abbiamo previsti altri di alto livello".

Tra questi ci saranno quelli di project management, sistemi compositi di carbonio e demolizione controllata, oltre alle visite in cantiere che proseguiranno al fine di garantire una preparazione completa e specializzata ai futuri professionisti del settore. A fare gli onori di casa chiaramente è stato Danilo Turla, amministratore dell’omonima impresa. "Una lodevole iniziativa della scuola edile – commenta –, alla quale la nostra azienda ha subito aderito. C’è una forte richiesta di tecnici e c’è bisogno di inserirli prima possibile nel mondo del lavoro cercando anche di formarli rapidamente perché il treno è in corsa. Vogliamo dar loro ciò che è necessario per creare quel collante tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Abbiamo lavorato tra imprese e scuola edile per affinare questo progetto. In questa giornata i ragazzi hanno potuto seguire le fasi di lavoro in un cantiere della ricostruzione post sisma, poi a seguire ecco una lezione su ciò che hanno visto. Uniamo la teoria alla pratica".

Massimiliano Mariotti