D’Ambrosio in concerto

Nel suo percorso di rilettura dei grandi autori italiani, iniziato con Umberto Bindi, Stefania D’Ambrosio, prestigiosa e raffinata interprete, porta stasera al teatro Concordia per la settima edizione della Rassegna letteraria e musicale ’In Art’ un concerto (il primo di un tour) dedicato a Franco Battiato. La serata sarà introdotta alle 21 da un incontro con Simone Tempia che presenterà il suo libro ’Il giardino del tempo’ dialogando con Ettore Picardi, quindi alle 22 lo spettacolo della D’Ambrosio che mutua il suo titolo dal bellissimo libro del collega Guido Guidi Guerrera ’L’uomo dell’isola dei giardini’. Ingresso gratuito con offerta libera. L’artista presenta un Battiato fra magia, musica e poesia, una serie di brani intervallati da brevi letture. Stefania riesce a dare a ogni interpretazione una propria personale e ricca visione creando atmosfere sempre vibranti e di classe. Su palco sarà accompagnata da Michele Micarelli, autore degli arrangiamenti, alle tastiere; Roberto Pascucci al basso elettrico; Peppe Giampietro alle percussioni elettroniche. La collaborazione fra la D’Ambrosio e Guerrera, biografo del maestro siciliano, riesce a dare del musicista catanese una visione completa, arricchita dai brani in scaletta nei quali non può mancare ’La cura’ in una versione ancora più mistica accanto a canzoni come ’E ti vengo a cercare’ o ’Povera patria’ assolutamente geniali. La rivisitazione di Battiato fa parte del progetto ’Quando l’interprete incontra i grandi autori’.

r. j.