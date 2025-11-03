Damiani c’è, per D’Uffizi un errore che pesa

Vitale 6 La sua linea difensiva alza la muraglia e sono davvero pochi i palloni che è chiamato a neutralizzare. Incolpevole sul gol di Okaka.

Alagna 6 Bello ed entusiasmante il duello con Rrapaj. Non concede mai all’esterno del Ravenna lo spazio per sfondare.

Curado 6,5 Non ha problemi a neutralizzare sia Luciani che Spini. Chiunque passa dalle sue parti è costretto a finire nella sua morsa.

Rizzo 5,5 Inizialmente attento e reattivo nel pulire la propria area dai palloni velenosi. Quando serve dispensa anche qualche giusta legnata. Nel finale finisce per soffrire Okaka.

Pagliai 6 Il suo rientro consente di ritrovare un elemento utile da schierare lungo l’out di sinistra. Accompagna bene entrambe le fasi (dal 27’ s.t. Guiebre 5,5).

Milanese 6,5 Lui e Damiani sono gli autentici metronomi del fluido palleggio. Le azioni più pericolose partono anche dai suoi piedi (dal 42’ s.t. Oviszach s.v.)

Damiani 6,5 La sua presenza è sempre un fattore importante. Gestisce ogni singola palla con estrema intelligenza. I suoi palloni centrali in verticale restano sempre letali.

Silipo 5,5 Partita dai due volti. Parte bene mettendo in campo particolare vivacità. Scende di ritmo e si spegne un po’ nella ripresa.

Rizzo Pinna 6 Resta ingabbiato in una morsa di maglie avversarie, ma riesce comunque ad eludere la marcatura per giocare palloni interessanti in spazi davvero strettissimi (dal 42’ s.t. Corradini s.v.).

D’Uffizi 5,5 In chiusura di primo tempo ha un’occasionissima che non riesce a capitalizzare al meglio (dal 28’ s.t. Ndoj 5,5. Nella ripresa ci prova in ogni maniera possibile. Non è la sua giornata).

Gori 6 Lotta come può tra i difensori avversari e le aperture di campo spesso partono dai suoi piedi. Splendido l’assist illuminante per D’Uffizi nel primo tempo, anche se non porta al vantaggio. (dal 28’ s.t. Chakir 6).

All. Tomei 6 L’esito sfortunato non cancella la buona prestazione sfoderata. Il Picchio esce sconfitto a testa alta.

