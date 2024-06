Dance in the world al Palariviera Al Teatro Palariviera di San Benedetto del Tronto domani si terrà lo spettacolo 'Dance In The World', un collage di trentacinque esibizioni che celebrano le danze del mondo. Gli allievi dell'associazione sportiva Danzarte Cris Academy si esibiranno in varie discipline, coinvolgendo il pubblico in un viaggio policulturale affascinante.