Morta a 41 anni la cantante Daniela Spinozzi: “Difficile accettare questa scomparsa”

Ascoli, 1 gennaio 2024 - Il 2023 è concluso nel peggiore dei modi per la comunità ascolana. La città, infatti, piange la prematura scomparsa di Daniela Spinozzi, morta a 41 anni. La donna, da qualche tempo, era affetta da una malattia e sabato scorso ha perso la sua battaglia, nonostante abbia lottato con ogni forza.

Un grave lutto per tutto il Piceno, visto che Daniela era molto conosciuta su tutto il territorio essendo stata una validissima cantante. Storica corista dei ‘Vizi e Virtù’, cover band di Vasco Rossi, ma anche voce straordinaria di diversi gruppi musicali, la 41enne aveva da sempre una strepitosa passione per il canto.

"Difficile capire il perché tutto ciò accade proprio a donne così belle, dentro e fuori, gioiose verso la vita – scrive sui social l’assessore comunale Monia Vallesi, sua amica -. Per quanta fede io possa avere, mi rimane difficile accettare questa scomparsa”.

“La vita può farci cambiare strada, ma non può toglierci il nostro vissuto – prosegue la cantante ascolana e insegnante Giorgia Cordoni -. Ed io gli anni belli vissuti con te me li porterò dentro per sempre. La tua voce, le nostre lezioni, gli spettacoli, le serate, le risate, gli sbrocchi e le tue smorfiacce e tanto tanto altro”. Daniela lascia il marito Maurizio, i genitori Massimo e Rosanna, il fratello Giulio e tanti amici che le hanno voluto davvero molto bene.