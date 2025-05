Danila Celani: "Respingo ogni accusa di mistificazione"

"In merito alle recenti dichiarazioni di Gilberto Santini, che definisce la mia denuncia del 2019 come una ’vicenda grottesca montata ad arte’, respingo con fermezza ogni accusa di mistificazione. Santini non è stato assolto nel merito: la sentenza di condanna di primo grado per tentata violenza privata è stata annullata per un vizio procedurale legato al periodo Covid, non per insussistenza dei fatti". E’ la replica di Danila Celani alle parole espresse da Santini lo scorso 22 aprile nel commentare il pronunciamento della Corte d’Appello di Ancona che ha dichiarato nullo il processo celebrato davanti al tribunale di Ascoli a carico di Santini, nella veste di direttore dell’Amat. Il 5 dicembre del 2023 lo stesso era stato riconosciuto colpevole dell’accusa di tentata violenza privata nei confronti di Celani e condannato dal giudice Barbara Bondi Ciutti a un mese e 10 giorni di reclusione. La vicenda processuale ha preso spunto dalla denuncia presentata nell’estate 2019 da Synergie Teatrali, compagnia ascolana fondata da Stefano Artissunch. Santini è sato imputato di aver minacciato Celani (socia accomandataria di Synergie Teatrali) di cancellare tutti i contratti sottoscritti con l’Amat se Synergie Teatrali non avesse rinunciato alla stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche. La Procura di Ascoli aveva inizialmente chiesto l’archiviazione dell’inchiesta; a seguito dell’opposizione dell’avvocato Giulio Natali, legale di Synergie Teatrali, il gip di Ascoli ha però ordinato l’imputazione coatta di Santini. "Eravamo in periodo Covid (aprile 2021 ndr) – ha spiegato al Carlino l’avvocata Monica Clementi – Per un problema tecnico, l’udienza è stata fatta senza la presenza dei difensori di Santini. Avevamo invece chiesto di parteciparvi e fatto istanza di rinvio. In nostra assenza è stata comunque disposta l’imputazione coatta a carico del nostro assistito. Quando è iniziato il processo ad Ascoli abbiamo eccepito questa nullità, ma non è stata accolta. L’ha invece accolta ora la Corte d’Appello, per cui la vicenda processuale ritorna alla fase della richiesta di archiviazione della Procura di Ascoli che aveva inizialmente scagionato Santini". "Le prove, tra cui le registrazioni audio, restano agli atti e parlano da sole. Ho agito nel rispetto della legge, affidandomi alla giustizia, non alla piazza" conclude Danile Celani. Peppe Ercoli