Danneggia quattro auto in sosta e scappa

Sono almeno quattro le auto, in sosta lungo via Volta, danneggiate da un mezzo in transito il cui conducente si è allontanato senza lasciare alcun riferimento. E’ accaduto a notte fonda e ad accorgersi della carambola sono stati gli stessi residenti svegliati dal frastuono dello schianto, che si sono affacciati ed hanno visto l’auto allontanarsi, ma senza riuscire a leggere la targa. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto, che si stanno occupando delle indagini. Sul luogo del sinistro i militari dell’arma hanno trovato alcuni frammenti di vernice e piccole parti dell’anteriore dell’auto che ha urtato le vetture in sosta, alcune delle quali hanno subito danni importanti. Unitamente all’analisi dei reperti recuperati, gli investigatori dell’arma stanno analizzando le immagini della telecamera di videosorveglianza di un albergo nelle vicinanze dell’accaduto, dove sperano di trovare qualche fotogramma idoneo a risalire all’auto con cui sono stati urtati i veicoli in sosta e quindi al suo titolare. I carabinieri chiedono collaborazione a chi, eventualmente, abbia informazioni utili in merito. In via Volta vi sono stati altri incidenti più o meno analoghi e per questo i residenti esprimono la loro preoccupazione. ma. ie.