Danni alle auto, condannato 32enne

Un passaggio veloce in sella ad uno scooter e il braccio pronto a sfasciare gli specchietti delle auto in sosta. E’ di una serie di danneggiamenti a vetture parcheggiate in via Umbria, nei pressi di viale De Gasperi, che doveva rispondere un 32enne moldavo residente a San Benedetto, ma da un po’ di tempo irreperibile. Un atteggiamento costato molto caro al responsabile che ieri è stato condannato a quattro mesi di reclusione; il giudice Tiziana D’Ecclesia ha subordinato la sospensione della pena al risarcimento del danno causato che ammonta a 500 euro. Il moldavo è stato condannato anche a pagare le spese legali della parte civile per circa 3.600 euro. Il processo ha preso in esame fatti avvenuti il 31 marzo del 2019. Diversi testimoni hanno assistito al raid che l’uomo ha compiuto quel giorno senza alcun motivo. Per la magistratura ascolana era lui in sella allo scooter che è stato visto transitare e poi fuggire. Per la verità con il 30enne ci sarebbe stata anche una donna, ma lei sotto processo non c’è finita al contrario di lui che, difeso dall’avvocatessa Valentina Cesari, doveva rispondere di danneggiamento. Contro il moldavo si è costituito parte civile uno dei tre proprietari delle auto che quel giorno vennero danneggiate ed è assistito dall’avvocatessa Valentina Nappi. All’identificazione del moldavo si è giunti grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere di sicurezza della zona.

p. erc.