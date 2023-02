Danni dei tir, Autostrade pronta a pagare

Disagi in autostrada, a pochi giorni dall’ultimo rendez vous, l’amministrazione comunale e Autostrade per l’Italia (Aspi) tornano ad incontrarsi per fare il punto sui lavori in A14. A farsi sentire, ancora una volta, è stato il sindaco Antonio Spazzafumo, che pur mantenendo un clima di cordiale collaborazione è tornato a rappresentare le esigenze della riviera picena, oberata da un traffico tutt’altro che normale. L’incontro fra il primo cittadino e la delegazione di Autostrade per l’Italia, in particolare, si è tenuto ieri mattina al civico 124 di Viale De Gasperi.

La riunione è stata l’occasione per fare un punto sull’avanzamento dei lavori nei tunnel autostradali che attraversano il territorio comunale nei quali sono in corso interventi di ammodernamento e di adeguamento degli impianti antincendio alle normative europee. Ma non finisce qui. Al tavolo si è portato avanti un confronto costruttivo sulle iniziative che Autostrade per l’Italia potrebbe mettere in campo a beneficio del territorio, con particolare riferimento a interventi manutentivi della viabilità comunale, attività che verranno valutate dopo una serie di sopralluoghi congiunti. Ma di cosa si tratterebbe, nel concreto? Nel confronto si è prospettata una serie di lavori sulle strade maggiormente frequentate dai mezzi pesanti, in primo luogo la strada statale 16, che quindi potrebbe essere riasfaltata nei tratti sconnessi. Al contempo, potrebbero essere rimessi in sesto i marciapiedi e i cordoli delle rotatorie schiacciate dal peso di camion, tir e quant’altro. Nel pacchetto, infine, potrebbero rientrare anche alcuni segmenti del lungomare. Va detto che niente è ancora stato deciso: le eventuali iniziative del caso verranno intraprese a valle di uno studio congiunto. Nello stesso incontro, il sindaco ha accettato l’invito di Aspi ad effettuare una visita all’interno dei cantieri autostradali che insistono sul territorio cittadino dove, notte e giorno, lavorano le maestranze della società per portare a termine nel minor tempo possibile l’ingente piano di ammodernamento del tratto di A14 sambenedettese. "È stato un incontro molto positivo – ha affermato in proposito il sindaco Antonio Spazzafumo – nel corso del quale abbiamo avuto l’opportunità di approfondire con i tecnici di Autostrade per l’Italia le modalità con cui si stanno svolgendo gli interventi di manutenzione e conoscere le possibili ulteriori misure per ridurre i disagi per gli utenti che rappresentano una grande preoccupazione per tutte le comunità di questo lembo meridionale delle Marche. Sottolineo con piacere che l’incontro è servito a gettare le basi per nuove forme di collaborazione finalizzate a migliorare la qualità delle infrastrutture del nostro territorio".

