Danni del sisma all’Arengo: ok al progetto

Un lavoro da 3,8 milioni per riparare i danni causati dal sisma a Palazzo Arengo. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento finanziato con fondi sisma e che si è reso necessario dopo il terremoto del 2016 e 2017, che non ha risparmiato nemmeno il municipio. "Il Palazzo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – aveva subito delle lesioni, ma grazie ad alcuni interventi immediati ne è stata garantita l’agibilità. Ora andremo a intervenire in maniera massiccia, per restituire funzionalità e un maggiore livello di sicurezza alla struttura che ospita la Pinacoteca e diversi uffici comunali. Un’altra opera essenziale per la conservazione del patrimonio comunale e per la valorizzazione di Palazzo Arengo". Il progetto di fattibilità è stato trasmesso all’Ast, alla Soprintendenza archeologia delle belle arti e del paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata e al Comando provinciale dei vigili del fuoco per i pareri di competenza. "Con questo cantiere – ha aggiunto Marco Cardinelli, assessore ai Lavori pubblici – interveniamo sul municipio con una spesa di 3,8 milioni ottenuti nell’ambito delle risorse stanziate dalla Strutture commissariale. Sarà un lavoro significativo, anche dal punto di vista tecnico, che contiamo di portare a termine nel miglior modo possibile, perché si tratta di uno dei palazzi più importanti della nostra città".

m.p.