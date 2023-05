Danni e paura per il cavaliere Nicholas Lionetti

La grave ondata di maltempo che ha colpito, nelle ultime ore, soprattutto l’Emilia Romagna, sta tenendo in ansia tutto il centro Italia. Tra coloro i quali hanno subito i danni maggiori a causa della pioggia e degli allagamenti c’è anche il cavaliere Nicholas Lionetti, della Piazzarola. Il portacolori biancorosso, infatti, vive a Faenza, una tra le città che stanno pagando a caro prezzo le conseguenze del maltempo. Per diverse ore, Lionetti e la sua famiglia sono rimasti completamente isolati, visto che la strada che porta alla loro abitazione è letteralmente franata. Era stato allertato anche un elicottero, ieri mattina, per farli evacuare. Poi, però, la pioggia è cessata e la condizione è lievemente migliorata. Alla fine, dunque, nessuna evacuazione, ma la situazione resta comunque molto grave. Una frana, infatti, si è letteralmente ‘appoggiata’ ai box nei quali Lionetti tiene i cavalli. Gli animali, comunque, stanno bene e il cavaliere ha fatto tutto il possibile per metterli in sicurezza.

A confrontarsi con Lionetti, minuto dopo minuto, sono stati ovviamente anche il caposestiere della Piazzarola e gli altri componenti del comitato, preoccupati per la situazione in cui si è trovato il ragazzo. Da parte di Nicholas, ieri, non c’era voglia di parlare, ma solo tantissima preoccupazione per le previsioni meteorologiche previste anche per le prossime ore. A Lionetti, comunque, oltre che dalla Piazzarola, sono giunti messaggi di affetto e di vicinanza anche da tutto il mondo della Quintana e, ovviamente, dalla redazione del Carlino.

Matteo Porfiri