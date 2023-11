Danni in strada, polemiche a Bellavalle

Protestano i residenti di Bellavalle, zona residenziale di Ascoli a monte della circonvallazione nord. La strada di accesso è gravemente danneggiata. Un problema causato dalla normale usura di una strada asfaltata, ma anche da interventi che sono stati effettuati per lavori e in occasione dei quali l’asfalto non è stato ripristinato a dovere. Per cui a partire dall’incrocio semaforico lungo la circonvallazione e a salire fino alle abitazioni si susseguono crepe, scanalature, perfino un buco. Tutto ciò rappresenta una situazione di pericolo per chi transita a piedi, in auto, ma soprattutto con scooter e moto, visto che le fessurazioni sono numerose. "Il problema è stato ripetutamente segnalato agli uffici competenti del Comune di Ascoli, ma alle nostre comunicazioni non sono seguiti interventi risolutori per sistemare le strade e ripristinare un accettabile livello di sicurezza" lamentano da Bellavalle. Una zona che già da qualche mese si rammarica dell’incuria che non riguarda solo l’asfalto della strada verso le abitazioni e le ville.

Lo scorso settembre i residenti hanno infatti anche segnalato che erano stati lasciati molti residui secchi a seguito della pulizia a bordo strada che ponevano a rischio incendio la zona, come per altro già accaduto nel recente passato. Anche i canali di scolo si erano in parte riempiti di potature che in caso di pioggia potevano creare un problema serio. Insomma, i residenti di Bellavalle reclamano maggiore attenzione da parte della municipalità affinché venga tenuta in considerazione la loro sicurezza.