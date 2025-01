Danni per l’alluvione di settembre. Ecco come richiedere i rimborsi

Arrivano i contributi per privati e imprese riguardanti i danni subiti a seguito degli eccezionali eventi metereologici del 18 e 19 settembre dell’anno scorso. La Regione Marche ha avviato le procedure per l’erogazione dei contributi destinati a privati e imprese danneggiati dall’alluvione registratasi nei due giorni come previsto dall’ordinanza n. 1105 del 18 ottobre 2024, riguardante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.

Per quanto riguarda i privati, la trasmissione delle istanze alla Regione avviene per il tramite del comune di Grottammare, mentre le imprese possono procedere direttamente utilizzando un’apposita piattaforma regionale. Per i privati, i nuclei familiari la cui abitazione principale ha subito danni possono richiedere un contributo fino a 5.000 euro.

Le domande devono essere presentate al Comune, compilando la scheda "B1" disponibile sul sito istituzionale. Le richieste devono pervenire entro il 19 gennaio, tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.grottammare.protocollo@emarche.it o consegnate a mano al personale dell’ufficio Protocollo, al piano terra della sede municipale in via Marconi, 50. Per quanto riguarda le imprese, le attività economiche e produttive danneggiate possono richiedere un contributo fino a 20.000 euro.

Le domande devono essere presentate compilando la scheda C1 e utilizzando la piattaforma regionale Alluvione 2024 per la trasmissione diretta, entro il 24 gennaio. Per accedere alla piattaforma, è necessario utilizzare le credenziali Spid. Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria si può consultare il sito del Comune.