Danni provocati dal sisma e finanziamenti per la prossima rigenerazione urbana

A Montalto un programma di rigenerazione urbana connessa ai danni provocati dal sisma del 2016, per i quali Montalto ha ottenuto finanziamenti per circa 3,5 milioni di euro destinati alla sistemazione di molte strutture cittadine. Per il recupero dei locali comunali sotto piazza S. Lucia, a Porchia, sono previsti lavori per 550 mila euro; per la ricostruzione della porzione danneggiata dell’ex Casa Pasqualini, altri 700 mila euro. Ci sono poi interventi da eseguire in tre cimiteri: 300 mila euro per quello di Porchia, 270 mila euro per quello di Patrignone e 320 mila euro per il cimitero del capoluogo. L’intervento più sostanzioso riguarda il recupero del garage comunale e la sistemazione di via Sacconi, per un milione di euro, vi è poi il recupero di vicolo dell’Arco e delle mura di Porchia per 380 mila euro e per finire il recupero di via San Paolo e di Monte Giovannini a Porchia, per un importo di 350 mila euro.