Danza con Me, successo a Firenze L'accademia 'Danza con M.E.' ha ottenuto grandi successi a 'Danza in Fiera' di Firenze, con 16 borse di studio assegnate e vittorie in vari concorsi. Ora si preparano per un evento di studio e stage professionale in aprile, seguito dallo spettacolo di fine anno a giugno.