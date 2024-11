Danza e coreografie: le scuole sul palco delle teatro Energie

Conto alla rovescia per la quarta edizione del format dedicato al mondo della coreografia picena, in scena nella serata di sabato 9 novembre al Teatro delle Energie di Grottammare. Le scuole protagoniste sono: DanzarteCrisAcademy diretta da Cristina Orsini, Ananke diretta da Amanda Trulio, Gruppo Utes diretto da Lucilla Seghetti, Cristiana Merendi e Guendalina Spinelli, Bailando diretta da Anna Maria Alessandrini e Mauro Lelli ed infine Almanegra di Denise D’Aiello ed Ibrahim Sherif. Un ventaglio di sezioni dalla classica alla moderna, dalla caraibica alla danza del ventre: un grande viaggio alla scoperta del variegato mondo di questa disciplina. Ospite d’onore la show girl Luisa Corna, volto elegante e poliedrico della televisione, del teatro e del cinema italiano. Sarà in scena in veste di cantante, portando alla ribalta il suo repertorio dedicato ai miti di Mina, Mia Martina e Lucio Battisti. "Quest’anno proporremo il genere del gran varietà – afferma Giuseppe Cameli – dove stile, gusto e qualità saranno assolute protagoniste, per uno show ideale per la famiglia, mai banale per contenuto ed attento a una politica di prezzo sostenibile". Info 347.5406630.