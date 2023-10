Domenica, al Forte Malatesta, alle 17.30, 18.45 e 20, ‘Performing Van Orton - Performance di danza e musica contemporanea’. Tre straordinari artisti come Niccolò Catani, Ilaria Trisciani e Michele Lupi, si esibiranno in una fusione di danza e musica contemporanea, che prenderà vita in un contesto unico: la mostra temporanea ‘Prospettiva Van Orton’ a cura di Verticale d’Arte e Stefano Papetti. Prospettiva Van Orton è una mostra che celebra l’arte visiva in tutte le sue sfumature, con colori vibranti e icone pop. Dopo le performance, si proseguirà con ‘Spritz in technicolor’. Info: 0736298213.