Danza, musica e teatro. Torna il festival App

‘App – Ascoli Piceno Present’, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee atteso il 24 e 25 ottobre compie 10 anni. Si parte venerdì alle 19 ai Filarmonici con ‘Fragili Film – Solo agli specchi’, tappa di RIC.CI Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni ‘80/’90 – progetto ideato e diretto da Marinella Guatterini - dedicata a Marianna Troise, alla sua insaziabile passione per una danza forte e leggera, per l’acrobazia, le arti visive, la poesia, la parola e gli incontri con artisti, critici, gente di strada, clochard. Alessandro Serra in ‘Tragùdia. Il canto di Edipo’, alle 21.15 al Ventidio Basso, riscriverà invece il mito di Edipo per il pubblico di oggi. ‘Širom’ con Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj, suoneranno invece alle ore 23 alla Chiesa di San Pietro in Castello.

Sabato alle 12 al Ridotto del Ventidio il concerto di Nino Gvilia, alter ego di Giulia Deval con l’uso di nastri magnetici, canterà di foreste e corpi che si amano in modi inconsueti. Dedica alle ore 15.30 alla Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica è un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti che si sviluppa attraverso l’invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile. Mammut. Vita e morte di un’intelligenza artificiale, terza commedia di Fartagnan Teatro, al Teatro dei Filarmonici alle ore 17 vuole esplorare con toni comici e a volte grotteschi il tragico rapporto fra l’uomo e le intelligenze artificiali. Federica Rosellini, musicista e performer, alla Chiesa di San Pietro in Castello (ore 19), con la sua strumentazione elettronica in ‘Ivan e i cani’ dice e compone, mescida la voce della propria madre registrata in russo con melodie, nenie e pulsazioni ritmiche. Davide Enia in ‘Autoritratto’ al Teatro Ventidio Basso alle ore 21.15 traccerà "un autoritratto intimo e collettivo" di una comunità costretta a convivere con la continua epifania del male. La conclusione di APP alle ore 23 alla Chiesa di Sant’Andrea sarà affidata a ‘Sconfinamenti’, incontro tra due eclettici artisti della scena italiana, Rodrigo D’Erasmo (musicista membro della band Afterhours) e Nicola Galli, esponente dell’attuale nouvelle vague della danza contemporanea italiana. Info 0736 298770.

Valerio Rosa