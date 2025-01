’Danza&Artigianato’ al teatro Luigi Mercantini. I giovani talenti in vetrina oggi e domani

Ripatransone ospita oggi e domani la prima audizione del progetto ’Danza&Artigianato’, al teatro Luigi Mercantini. La città si prepara ad accogliere i giovani talenti della danza marchigiana che prenderanno parte alla due giorni di selezioni e che avranno la possibilità di confrontarsi con la grande coreografa e docente Ilenja Rossi, esperta di danze urbane e di hip hop. Per la selezione dei candidati è stata lanciata una call rivolta a danzatori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nati, residenti o domiciliati nelle Marche, con formazione classico-contemporanea di base ed esperienza anche in ambito non professionale. Quella di Ripatransone è la prima delle tre audizioni di altissimo livello cui il pubblico avrà la possibilità di assistere proprio come in un talent show. Gli orari di ingresso, gratuiti, vanno dalle 11.30 fino alle 18 circa, quando i candidati saranno impegnati in workshop,

laboratori e performance.