’Danzascoli’ è alle porte: ecco chi ci sarà al festival

’Danzascoli’ è alle porte e le anticipazioni per la 20esima edizione del festival internazionale della danza ad Ascoli cominciano ad arrivare, tra nomi di insegnanti e premiati. Ad affiancare la direttrice artistica Tina Nepi ci saranno le docenti Clara Santoni e Elena De Laurentis per il classico, Jacopo Paone per la break dance, Antonio Fini per il contemporaneo, Abby Silva Gavezzoli per la modern mentre Marcello Gargarelli e la giovanissima Jasmine Fiorita saranno i professori per le lezioni di hip hop. Svelati anche i destinatari dei premi di quest’anno: Garrison Rochelle per il premio ‘Danzascoli 2023’ e Daniele Terenzi per il premio ‘i veramente abili’. Sono più di cento i partecipanti che si aspettano per le date clou (dal 27 al 31 dicembre), in crescita rispetto alle 60 ospitate nel 2022: crescita dovuta anche alla compartecipazione di diverse realtà del piceno. La ‘Frida art academy’ con il workshop gratuito per aspiranti fotografi e le associazioni giovanili di Ascoli, tra le quali ApEvents, che gestirà la comunicazione, per lo più digitale del festival. Ottavia Firmani