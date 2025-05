Dardust apre il tour in città

Dario ‘Dardust’ Faini torna nella sua città con due nuovi appuntamenti. Il primo in programma domani sera alle 19.30 al Teatro dei Filarmonici sarà una anteprima nazionale di ‘Urban Impressionism Summer Tour 2025’ voluta dal sindaco Marco Fioravanti in collaborazione con l’Amat. Un concerto che precede la data zero in programma venerdì 16 maggio alla ‘Cava Giuliani’, già sold out. Al Teatro dei Filarmonici risuoneranno le note dell’ultimo album ‘Urban Impressionism’ sia con set in piano solo sia con set elettronici. Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, Dardust porta nel live il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo e creando atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. ‘Urban Impressionism’ è il suo ultimo lavoro al pianoforte uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks (fuori dal 7 marzo la versione deluxe), un album che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista. Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking. Dario ‘Dardust’ Faini torna in città dopo il grande successo del ‘Memorial Troiani’ dello scorso mese di settembre in Piazza del Popolo con Angelina Mango, Saturnino Celani e l’ospite a sorpresa Jovanotti. Per il concerto di domani sera i biglietti al costo di 15 euro, sono acquistabili alla biglietteria del teatro in piazza del Popolo (0736.298770) e sul circuito Amat/vivaticket.

Valerio Rosa