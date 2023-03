Dardust incanta il Ventidio

Un teatro Ventidio Basso ‘sold out’ ha accolto ieri sera, nell’ambito del cartellone allestito dall’Amat con il Comune e dopo una residenza di allestimento, la data zero del ‘Duality tour 2023’ di Dario Dardust Faini. Uno spettacolo emozionante ed esplosivo con cui l’artista ascolano, musicista e produttore, porta dal vivo in Italia e in Europa il nuovo lavoro discografico con cui mette in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First il 28 ottobre scorso, ‘Duality’ è il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa. Il 16 dicembre ha poi pubblicato Dune (Space Suite), la nuova e inedita versione di uno dei brani contenuti nell’album che ha presentato, per la prima volta dal vivo, in occasione della partecipazione a ‘Danza con me’ il primo gennaio scorso, su Rai Uno, in una emozionante performance in cui la sua musica si è fusa con i passi dell’étoile Roberto Bolle dando vita ad uno spettacolare duetto.

Dopo Ascoli che l’artista ha scelto ancora una volta per la prima assoluta del tour nazionale e internazionale, lo spettacolo farà tappa il 7 marzo a Torino, l’8 marzo a Bologna, il 10 marzo a Prato, l’11 marzo a Roma (sold out), il 13 marzo (sold out) e 14 (nuova data) a Milano, il 26 marzo a Berlino, il 29 marzo a Bruxelles, il 30 marzo ad Amsterdam e il 3 aprile a Londra.