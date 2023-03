Dardust riparte dal Ventidio "Sarà uno spettacolo imponente"

‘Sold out’ già da un pezzo, come altre date del tour, parte da Ascoli, dal teatro Ventidio Basso, domani, alle 21, con un’attesissima anteprima nazionale, ‘Duality tour 2023’ del musicista e produttore Dario Dardust Faini. Dopo una residenza di allestimento durata tre settimane, il palcoscenico del Massimo cittadino aprirà il sipario su uno spettacolo che si annuncia esplosivo e che, ancora una volta, l’artista ascolano ha deciso di portare, prima che altrove, nella sua città natale.

"I miei live, fino all’ultimo che ho portato anche in piazza del Popolo – spiega Dardust –, si caratterizzavano da un crescendo, si partiva dal piano solo e poi arrivava l’elettronica, fino ad un esplosione finale. In Duality tour, al quale sto lavorando da più di un anno, queste due anime, il piano e l’elettronica, sono invece completamente separate, sono agli estremi: il primo atto è un piano solo in cui c’è una storia, il mio piano all’interno di un appartamento con fascinazione giapponese, quasi un kolossal, e ci saranno le quattro stagioni rappresentate con elementi del teatro classico contaminati con elementi più contemporanei".

"Nel secondo atto – continua il musicista ascolano conosciuto ben oltre le Cento torri –, invece, ci sarà un cambiamento improvviso con un muro di suono e si andrà all’estremo opposto per arrivare alla pienezza del suono. Il secondo atto è un viaggio psichedelico veramente impetuoso. Insomma, uno show imponente". Con il tour, nel cartellone della stagione promossa dal Comune di Ascoli con l’Amat le cui scelte artistiche fanno capo a Gilberto Santini, Dardust porterà dal vivo in Italia e in Europa il nuovo lavoro discografico ‘Duality’ con cui metterà in scena, appunto, le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari.

Dopo la tappa in programma ad Ascoli l’artista sarà il 7 marzo a Torino, l’8 marzo a Bologna, il 10 marzo a Prato, l’11 marzo a Roma (sold out), il 13 marzo (sold out) e 14 (nuova data) a Milano, il 26 marzo a Berlino, il 29 marzo a Bruxelles, il 30 marzo ad Amsterdam e il 3 aprile a Londra. Per info: www.bpmconcerti.com.

"Ringrazio Dario – dice il sindaco Marco Fioravanti – che è un grande amico di Ascoli, ha sempre pensato alla sua città. E questo per noi è molto importante. Dario è uno dei migliori talenti che Ascoli ha e girando il mondo porta in alto il nome delle cento torri. Sono molto contento, ringrazio anche l’Amat con cui c’è una grande collaborazione".

Il direttore creativo dello spettacolo, Marco Boarino, spiega come "espandere l’universo di Dario sia quasi un ossimoro perché è infinito. Non ha solo – dice – una visione musicale estremamente precisa, ma un universo espansivo e narrativo. In ogni album di Dario c’è sempre una narrazione e un filo estremamente preciso. Sono certo che in sala, durante il primo atto, qualche lacrima scenderà, e sono altrettanto certo che nel secondo atto si farà fatica a far sedere le persone".

La musica di Dario Dardust Faini ha accompagnato anche diversi eventi di richiamo internazionale. L’ascolano è infatti un autore e un produttore d’eccezione e ha firmato numerosi grandi successi italiani, l’ultimo dei quali, solo in ordine di tempo, è ‘Cenere’ di Lazza in gara all’ultimo Festival di Sanremo, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di platino e oltre 500 milioni di streams.

Lorenza Cappelli