Dario Faini in tour ad Ascoli. Sarà in concerto alla ’Cava Giuliani’

Con un post social il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato con grande entusiasmo il ritorno di Dario ‘Dardust’ Faini nella sua Ascoli. Lo straordinario pianista, produttore e compositore ascolano, infatti’ sarà alla ‘Cava Giuliani’ di colle San Marco, venerdì 16 maggio per la ‘data zero’ del suo ‘Urban Impressionism Summer Tour’. "Il nostro Dario Faini torna ad Ascoli – ha scritto il primo cittadino su Facebook – Un concerto imperdibile, in una cornice unica e straordinariamente suggestiva: il prossimo 16 maggio presso la ‘Cava Giuliani’, in località Colle San Marco! Non vediamo l’ora di riabbracciarti, Dardust!". Dopo le date italiane al ‘Pirelli HangarBicocca’ di Milano tra i ‘I Sette Palazzi Celesti’ di Anselm Kiefer, e alla ‘Nuvola di Fuksas’ a Roma con l’audio visual show di Franz Rosati – Videocittà, e il tour europeo al via domani da Barcellona, Dardust ha annunciato le prime dieci nuove date del tour estivo di ‘Urban Impressionism’ che prenderanno il via il 16 maggio da Ascoli e dureranno poi per tutta l’estate. Un tour che farà risuonare le note dell’ultimo album ‘Urban Impressionism’ sia con set in piano solo che con set elettronici. Il tour europeo lo porterà, dopo Barcellona, anche a: Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga, Utrecht e Londra. Dopo Ascoli, invece, Dario Faini sarà poi a: Cuneo (21 maggio al Teatro Toselli), Pantelleria (31 maggio), Bologna (4 giugno), Cervia (24 giugno nell’ambito dl ‘Ravenna Festival’, Exilles a Torino (12 luglio al Forte), Assisi (25 luglio al ‘Riverock Festival’), Pomarance di Pisa (1° agosto al ‘Musicastrada Festival’ con piano solo), Monasterace di reggio calabria (16 agosto) e infine, Narni (31 agosto per la rassegna ‘Suoni Controvento’). Le altre date sono ancora in via di definizione. Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, Dardust porta nel live il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo e creando atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. ‘Urban Impressionism’, è il suo ultimo lavoro al pianoforte uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks (fuori dal 7 marzo la versione Deluxe), un album che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti. I biglietti sono già disponibili online al seguente link: https://linktr.ee/urbanimpressionism e da domenica 23 marzo alle ore 10 saranno acquistabili anche nei punti vendita autorizzati.

Valerio Rosa