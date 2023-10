Daspo a due tifosi e centro vietato per un pusher

Sempre più presente sul territorio Piceno, in particolare lungo la fascia costiera, il nucleo prevenzione crimine di Pescara per affiancare le attività del personale del commissariato di San Benedetto. Ultimamente, proprio grazie alle analisi e istruttoria della divisione anticrimine, il Questore di Ascoli ha emesso 2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di altrettante persone che avevano acceso materiali esplodenti durante l’incontro Sambenedettese-Tivoli. Il Questore ha poi emesso il divieto di accesso nel centro di San Benedetto nei confronti di uomo che era stato arrestato per spaccio di droga ed il foglio di via dalla città, per la durata di 7 anni, nei confronti di tre persone resesi responsabili di porto abusivo di armi, atti osceni in luogo pubblico, ricettazione e truffa ai danni di anziani. Nel mirino anche esercizi pubblici dove gli agenti hanno rilevato violazioni sanzionate con diverse migliaia di euro. In campo anche la polizia stradale che ha denunciato 4 persone, di cui 3 per guida in stato d’abbrezza ed una per guida sotto l’influenza di stupefacenti. Con l’impiego dell’autovelox gli agenti della stradale hanno elevato 128 infrazioni per eccesso di velocità.