Daspo urbano dopo l’arresto per spaccio

Il questore di Ascoli Piceno ha disposto il daspo urbano a carico di un noto pregiudicato residente a Grottammare, che per quattordici mesi non potrà più accedere o stazionare nelle vicinanze di esercizi pubblici di Grottammare e San Benedetto dalle 14 alle 7 di ogni giorno. Il provvedimento fa seguito a una informativa dei carabinieri del comando provinciale di Ascoli, e si riferisce a un arresto in flagranza di reato eseguito dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di San Benedetto nei confronti dell’uomo, accusato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di un’autovettura.

In particolare, l’11 luglio scorso, sul lungomare, l’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva circa 120 grammi di cocaina nei pressi di un esercizio pubblico sito al confine tra i comuni di Grottammare e San Benedetto. Per il pregiudicato, oltre alle conseguenze penali della condotta, è scattato il daspo urbano. Inoltre, in considerazione dei precedenti, è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione dell’avviso orale con prescrizioni.