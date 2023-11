Dati demografici e occupazionali Inps. Spunti su cui riflettere

L’auditorium San Filippo ha ospitato la presentazione del Rendiconto sociale Inps 2022. È stata l’occasione per riflettere, oltre che sulle erogazioni dell’Istituto previdenziale, anche sui dati demografici e occupazionali della Provincia di Fermo. Il commento dei relatori ha evidenziato che "la Provincia di Fermo, in linea con la tendenza regionale, risulta essere caratterizzato da un andamento naturale con saldo negativo costante, consequenziale ad un aumento, nel tempo, dei decessi a fronte di una diminuzione delle nascite. Per quanto concerne l’aspettativa di vita alla nascita, si riscontra una tendenza oscillatoria sia per le femmine che per i maschi. È possibile osservare all’interno della Provincia lo stesso andamento incostante sia del numero degli immigrati sia del numero degli emigrati. Picchi negativi per quanto concerne l’aspettativa di vita ed il saldo migratorio a cavallo del biennio 2020-2021 sono da intrepretare come naturale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid". Recita così la premessa del Rapporto. Nello specifico, i freddi dati attestano che nel 2022 la popolazione assommava a 167.398 persone (nel 2011 totalizzava 178.333), di cui 85.266 donne, e 82.132 uomini. 19.226 persone facevano parte della fascia da 0 a 14 anni; 103.938 erano quelle dai 15 ai 64, e 44.234 dai 65 in su. Sempre nel 2022 la Regione Marche assommava 1.480.839 abitanti, dei quali 757.499 donne e 723.340 uomini. Preoccupante il saldo naturale della Provincia di Fermo. Se nel 2011 era di – 383 (1.445 le nascite, 1.828 i decessi), nel 2021 si è passati ad un saldo naturale di – 1.360 (997 nascite e 2.357 decessi). Sul fronte degli emigrati siamo passati dai 224 del 2012 ai 370 del 2021. Diminuzione invece per gli immigrati che sono passati dai 1.279 sempre del 2012 ai 1038 del 2021. Ancora, nella Provincia di Fermo, è possibile osservare un positivo aumento invece del tasso di occupazione a fronte di una riduzione sia del tasso di disoccupazione sia del tasso di inattività. Tra il 2021 ed il 2022 il numero di assunzioni è aumentato, così come il numero di cessazioni di rapporti di lavoro, provocando una riduzione del saldo netto. I dati provinciali seguono lo stesso andamento sia dei dati regionali sia dei dati nazionali. Nel 2022, nel Fermano, le assunzioni sono state 21.148, le cessazioni 20.396 con saldo attivo di 752 unità. Un chiaroscuro su cui riflettere.

Adolfo Leoni