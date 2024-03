David Riondino e Davide Rondoni protagonisti in ’Tipi pasoliniani’

Sabato prossimo David Riondino e Davide Rondoni con lo spettacolo ’Tipi pasoliniani’ apriranno il sipario sulla nuova stagione di teatro di Montalto delle Marche, teatro della fiaba e della poesia, realizzata su iniziativa del Comune e dell’Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC. Un calendario che accompagnerà il pubblico fino al 24 maggio e che si inserisce nelle attività svolte nel comune marchigiano selezionato come borgo pilota della Regione Marche nell’ambito dell’investimento ’Attrattività dei Borghi’. Montalto delle Marche è quindi protagonista di un piano di rigenerazione che porterà nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica, da attuarsi entro il 2026. "Felici che il primo spettacolo in cartellone veda protagonista Davide Rondoni, ormai amico di Montalto, che ha intitolato con noi il Teatro Comunale come ’Teatro della Fiaba e della Poesia’", dichiara il sindaco Matricardi.