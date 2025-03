De Angelis predica calma: "Pensiamo solo al Chieti"

"Prendiamo ciò che di buono ci ha dato il campo e guardiamo alla classifica che è il nostro obiettivo principale". Analisi chiara e lucida quella del diesse della Samb Stefano De Angelis ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb. "Certo -aggiunge- i tifosi vogliono sempre vincere ma a volte ci si riesce, altre volte no. Ora quello che conta è arrivare davanti a tutti, rispettando così i desiderata del presidente Massi, della società, della squadra e di tutta la gente che ci segue".

Le dure parole del presidente Vittorio Massi al termine del derby con l’Ancona vengono commentate così da De Angelis. "Sono le dichiarazioni - afferma il diesse rossoblù - di una persona che fa sacrifici e che ha una passione smisurata verso i colori rossoblù. Sono le stesse frasi di un tifoso. E’ il presidente della Samb e vuole regalare alla gente qualcosa di importante. L’obiettivo è quello di riportare il club rivierasco dove merita. Una reazione a caldo per i sacrifici fatti per raggiungere la Serie C. Tra di noi non c’è alcun problema. I ragazzi sanno che il presidente Massi ha una smisurata fiducia nei loro confronti. Ora tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati".

De Angelis, giustamente, glissa sulle possibili riconferme per la prossima stagione. "Abbiamo rinnovato solo Orsini e prima di lui Lonardo. Ci sono - spiega - poi altri calciatori per i quali c’è l’accordo, in caso di vittoria del campionato, anche per la prossima stagione. Si tratta di Eusepi, Sbaffo, Candellori e Kerjota. Tutti però sanno che la società ripone in loro grande fiducia. Prima vinciamo il campionato e poi se ne parlerà. Palladini? Con Ottavio ci vediamo tutti i giorni e parliamo solo della prossima partita di campionato. L’obiettivo -conclude De Angelis- è il Chieti e poi penseremo alla Vigor Senigallia".

Dopo due giorni di riposo la Samb è tornata a lavorare al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Allarme rientrato per capitan Eusepi e Sbaffo. Entrambi, si sono allenati regolarmente. Zini a breve intensificherà la preparazione per farsi trovare pronto alla ripresa contro il Chieti. Già sold out i biglietti per la Curva Nord in occasione del match casalingo con i neroverdi di Amaolo.

Benedetto Marinangeli