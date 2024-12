De Angelis-Sbaffo insieme: "È stato un incontro casuale"

Ha acceso gli animi della tifoseria la foto scattata da un supporter della Samb al bar del centro commerciale Portogrande che ieri mattina ha ritratto il diesse Stefano De Angelis a colloquio con l’attaccante della Recanatese Alessandro Sbaffo. Subito i social sono impazziti di commenti sul possibile ritorno di fiamma del club rossoblù nei confronti del re Leone della Recanatese. Come si sa la scorsa estate era in procinto di vestire la maglia della Samb ma poi fu autore di un dietrofront che suscitò tantissime polemiche e restò in giallorosso. La scorsa settimana De Angelis, durante la conferenza stampa della Samb, aveva ammesso di essersi incontrato circa sette giorni prima con lo stesso Sbaffo, ma aveva definito il summit come un classico pour parler. L’attaccante della Recanatese è reduce da un infortunio che ne ha limitato l’impiego nel girone di andata. Solo 6 presenze, l’ultima delle quali, una decina di minuti appena, a inizio novembre. 4 gol di cui 3 su rigore lo score. "E’ stato un incontro casuale -glissa Stefano De Angelis- abbiamo solo preso un caffè. Sbaffo era nel centro commerciale in compagnia di un paio di amici. Abbiamo chiacchierato un po’ per chiarire alcune situazioni. Nulla di più. E poi è tesserato con la Recanatese e non è svincolato. Quindi non c’è nulla". Spenti, quindi, gli entusiasmi per un possibile arrivo di Sbaffo in rossoblù, il mercato della Samb è sempre orientato verso un 2006, possibilmente un attaccante. "Stiamo vedendo -dice De Angelis- se troveremo un ragazzo che faccia al caso nostro e che sia già pronto per una piazza come quella di San Benedetto allora ci muoveremo. Non abbiamo fretta". Intanto questo pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi in vista del match del 5 gennaio con l’Atletico Ascoli. In campo con la squadra anche i lungodegenti Paolini, Pezzola e Baldassi. I rossoblù si alleneranno fino a lunedì per poi riprendere nel pomeriggio del 1 gennaio. Infine sono già sold out i 600 biglietti della Curva Nord messi ieri in prevendita. Contro l’Atletico Ascoli si preannuncia, come al solito, il pibblico delle grandi occasioni.

Benedetto Marinangeli