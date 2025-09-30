De Angelis spinge la Samb: "È sulla strada giusta"

"Siamo molto contenti per queste due vittorie. Sono risultati importanti che ci fanno lavorare con più tranquillità". Testi e musica di Stefano De Angelis (nella foto) che analizza così i sei punti conquistati con Perugia e Juvenuts Next Gen nel giro di cinque giorni. "Questo è un campionato difficile -aggiunge- in cui puoi vincere e perdere con tutti. L’importante è continuare su questa strada e crescere ancora". Direttore, il passaggio al 4-3-3 ha rappresentato la classica svolta sotto il profilo tecnico e dei risultati. "Questa Samb può giocare in tanti modi. Abbiamo fatto bene anche con il 4-2-3-1 con Gubbio e con il Forlì almeno fino all’ultimo quarto d’ora. Questa Samb per caratteristiche tecniche può presentarsi con diversi moduli. Sta a Palladini disegnare e realizzare il migliore vestito possibile". La conferma, comunque, della duttilità dell’organico costruito e messo a disposizione di Palladini. "Siamo una squadra giovane con caratteristiche precise che può adottare diverse soluzioni tecnico-tattiche con ancora margini di crescita. Sono contento di chi si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. E questo dimostra anche l’intelligenza dei ragazzi che sanno che tutti avranno la loro chance. Dobbiamo anche dire che nel corso di un campionato si vivono momenti positivi e negativi. E quindi dovremo essere bravi a tenere alta la concentrazione ma soprattutto bisognerà avere continuità". De Angelis una risposta importante, negli ultimi 180 minuti, è arrivata da parte dei tanti giovani in organico. "Fa piacere. Tutti sono convinti che con la Samb possono fare bene. Io non credo che un ragazzo che non ha mai giocato in Serie C, non possa essere protagonista in questa categoria. Per i giovani ci vuole più tempo per amalgamarsi, ma stiamo parlando di ragazzi di prospettiva e di qualità. Sono stati bravi a farsi trovare pronti. I vari Zoboletti, Marranzino, Iaiunese, Scafetta ma anche chi non è sceso in campo. Tutti stanno facendo bene". Senza dimenticare i "vecchietti" Eusepi e Sbaffo e un Candellori in formato super. "Sono stati i primi a mettersi a disposizione dell’allenatore e della squadra. Ed hanno anche l’esperienza per sapere gestire i momenti difficili. Senza dimenticare che abbiamo Dalmazzi infortunato. Lavorano duro anche sul campo e sono un esempio per tutti. Sono i primi a spingere e tutto il resto della squadra li segue". Ora sabato prossimo ecco la trasferta di Sassari. "Ci attende una partita difficile e tosta. Ci prepareremo lavorando con più serenità e fiducia. Le due vittorie consecutive ci danno quel pizzico di fiducia e di autostima in più di cui i giovani hanno bisogno. Non bisogna massacrare la squadra alla prima difficoltà ma l’importante, lo ripeto, è continuare a lavorare e crescere ancora".

Benedetto Marinangeli