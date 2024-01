De Angelis: "Testa al Sora, poi il mercato"

Tesserati il centrocampista senegalese, classe 2004, Alioune Mbaye e il 18enne terzino destro Leon Sciarra, che già da qualche giorno erano in prova e hanno convinto la Samb. Ieri le firme. Il primo si lega al club rossoblù fino al 2025, l’altro fino a giugno 2024. Ora alla Samb non resta che coprire l’ultima casella per completare questo mercato di riparazione. Sfumato in extremis l’arrivo del jolly d’attacco Daniel Giampaolo, ora all’Ancona, il ds Stefano De Angelis riflette sulle alternative. Diversi i nomi che potrebbero interessare alla Samb ma il ds Stefano De Angelis si è riservato qualche giorno per valutare le opzioni. "Ora – ha spiegato ieri – concentriamoci sulla gara con il Sora. Abbiamo una squadra di alto livello con tante soluzioni. Da lunedì valuteremo come muoverci. L’intenzione di prendere un attaccante esterno c’è ma abbiamo già tante soluzioni". Diverse le opzioni. Si va dal 29enne Francesco Golfo, legato al Brindisi (9 presenze e un assist nel torneo in corso) fino al giugno 2025, club del girone C di Lega Pro. Il palermitano non gioca da metà novembre e dunque, nel caso, sarebbe subito schierabile. Golfo vanta 7 apparizioni in Serie B con la maglia del Trapani e in C si è visto sempre coi granata e con Picerno, Juve Stabia, Catania e Potenza. Ha già rescisso il contratto con il Brindisi Cristian Galano, oltre 300 presenze tra i cadetti e una vita al Bari, 33 anni da compiere ad aprile, ha però giocato poco nelle ultime tre stagioni: 35 presenze in tutto. Su Galano c’è già il Siracusa. Altra opzione riguarda Matteo Cericola, classe ’96, in uscita dal Sestri Levante, squadra del girone B. "Sono tutti validi giocatori – ha confermato De Angelis – ma valuteremo in seguito". Certo è che chiunque arriverà non dovrà aver giocato l’ultima gara più tardi del 9 dicembre, così da poter essere impiegato subito. Allora, testa al Sora. "Avremo davanti un avversario con un allenatore giovane che sa far giocare bene la sua squadra – ha detto ancora De Angelis –, una formazione giovane che gioca a viso aperto, ci aspettiamo un Sora pronto a metterci in difficoltà ma, con tutto il rispetto per gli avversari, noi vogliamo ripartire con il piglio giusto". La Samb deve riscattare il dicembre nero (due punti in 4 partite) che l’ha vista scendere al secondo gradino della classifica. Ancora out Paolini, Chiatante e Lonardo. Fuori Pagliari per squalifica. Oggi l’allenamento di rifinitura, domani fischio d’inizio alle 14,30 al Riviera delle Palme, per la prima del girone di ritorno contro il Sora. s. v.