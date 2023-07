De Lellis orgoglio di Colli: "Matematica, la mia vita"

Nella sala consiliare di Colli del Tronto, si è svolta la consegna della cittadinanza onoraria al matematico Camillo De Lellis, conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori sul calcolo delle variazioni, sui sistemi iperbolici di legge di conservazione, sulla teoria geometrica delle misura e sulla fluidodinamica. Classe ‘76, laureato e dottorato a La Normale di Pisa in matematica, è diventato professore a Zurigo a 29 anni. Attualmente è professore all’ Institute for Advanced Study, Princeton negli Stati Uniti, l’istituzione dove hanno lavorato Einstein, Von Neumann, Godel e Oppenheimer. Durante la cerimonia il sindaco Andrea Cardilli e il vice sindaco Doriana Carosi hanno illustrato la figura del professore De Lellis, cui è seguita la lettura della motivazione del conferimento, approvato all’unanimità da tutto il consiglio comunale. De Lellis è stato salutato da un caloroso e prolungato applauso. Per l’occasione è stato raggiunto dalla sua maestra, i professori della ‘Giovanni XXIII’ di Spinetoli e da tutte le persone che lo ricordano con immutato affetto.

Professore De Lellis, come è nata questa passione per la matematica?

"Non ricordo il momento preciso, è come se questa passione fosse stata sempre dentro di me. Ero bambino: due, tre anni e amavo già i numeri, le conversazioni sui numeri con mio padre".

La matematica per molti è qualcosa di ostico...

"Lo è anche per me. La matematica, per come la vedo io, è come una corsa, si fa fatica, ma se ci si allena si arriva al traguardo".

Lei è un orgoglio Piceno, cosa conserva nel suo cuore di questo territorio?

"Tante cose, ovviamente il ricordo delle amicizie, del tempo che ho passato, delle scuole, ma anche i luoghi, i giri in bicicletta che facevo quando avevo 16-18 anni e che oggi replico quando sono qui, in visita dai miei genitori, il cibo, aspetti che sono rimasti nella mia vita. Io e mia moglie facciamo le olive all’ascolana a Bristol, con la ricetta della nonna, anche i miei figli aiutano".

Quando ha lasciato il Piceno?

"A 19 anni, quando ho cominciato l’Università La Normale di Pisa, lì mi sono laureato e dottorato, poi sono stato in Germania, in Svizzera, nel frattempo ho conosciuto mia moglie che è svizzera, ci siamo spostati e infine siamo partiti per gli Stati Uniti".

Il mondo scientifico americano è profondamente diverso dal nostro?

"Sono all’Institute for Advanced Study, Princeton negli Stati Uniti, uno dei luoghi più prestigiosi, dove un matematico può lavorare. Ci ha lavorato Einstein quando è emigrato negli Stati Uniti. E’ un posto particolare, ci sono tante borse post dottorali, c’è tantissima attività di ricerca, si tratta di un unicum".

Professore, la scuola italiana prepara?

"Sì, assolutamente, mi ha preparato molto bene. Sono orgoglioso di aver fatto le scuole in Italia, la mia formazione universitaria a La Normale di Pisa è stata eccellente, ma tutto il mio percorso scolastico è stato formidabile".

Ai ragazzi che si accingono a fare il dottorato di ricerca cosa può dire?

"E’ una cosa che consiglio di fare se uno si diverte, questa è stata sempre la mia idea, anche ai tanti dottoranti, che ho avuto, 20 nel corso della mia carriera accademica, che per un matematico sono piuttosto tanti, alla prima conversazione dico, che devono divertirsi, avere passione per quello che fanno, altrimenti non vedo un buon motivo per fare matematica. Per chi è appassionato è il mestiere più bello del mondo, perché insegui i tuoi sogni, le tue passioni". Cosa le manca di più Colli?

"La possibilità di andare in un bar a caso e ordinare un caffè, le cose normali".

Maria Grazia Lappa