De Signoribus con ’Le sette noci d’oro’ alla rassegna ’Il giovedì del libro’

Antonio De Signoribus giovedì prossimo alle 17 parteciperà alla rassegna ’Il giovedì del libro e della lettura Unesco’ con il suo ultimo lavoro ’Le sette noci d’oro’ pubblicato per i caratteri della Seri Editore di Macerata. La Rassegna è organizzata dal Club Unesco di Tolentino e delle Terre Maceratesi in collaborazione con Èdi-Marche. Con questa nuova pubblicazione Antonio De Signoribus vuole percorrere una strada diversa che addolcisca i cuori in pena, che svapori gli affanni e come dice l’autore non è cosa di poco conto considerata la dura realtà della nostra epoca malata, sempre più avara di sogni, di magia e di incantamento. "L’opera – scrive Susanna Polimanti nella prefazione – dona dignità e prestigio a un genere letterario assolutamente da rivalutare poiché leggere e raccontare una fiaba, quale prezioso contenitore di saggezza, significa coltivare delle menti creative".