De Signoribus oggi a Torino

Il fiabista e filosofo cuprense Antonio De Signoribus oggi sarà al salone internazionale del libro per presentare il suo ultimo lavoro ’Le sette noci d’oro’ Seri Editore, nello spazio allestito dalla Regione Marche. Il bel libro che sta riscuotendo un grande successo è composto da 21 fiabe e da una prefazione di Susanna Polimanti. Le fiabe di Antonio De Signoribus, sono ritenute ’psicologicamente terapeutiche e fanno bene all’anima’. Con questo lavoro l’autore, ha, poi, insistito sull’importanza della meraviglia, della creatività, dell’immaginazione che sono fondamentali per crescere bene e affrontare la vita. "L’approfondita conoscenza, la vivacità della fantasia e la straordinaria ironia – scrive Susanna Polimanti nella prefazione – rendono questo libro un classico di nuova generazione, sicuramente immortale, in grado di avvincere qualsiasi pubblico, bambini non esclusi".