De Vecchis all’attacco: "Pellei ora si dimetta"

Crisi di maggioranza, Simone De Vecchis gira il dito nella piaga: il consigliere recentemente approdato in minoranza chiede le dimissioni dell’assessore al bilancio Domenico Pellei. Questi, secondo l’ex capogruppo di Rivoluzione Civica, non godrebbe più della fiducia della maggioranza stessa, e non solo per il lavoro svolto nella redazione dell’ultimo consuntivo, ma anche su altre scottanti questioni della macchina comunale. In primis, comunque, De Vecchis focalizza l’attenzione su quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale: una seduta che di fatto ha rivelato i turbamenti di una (non più) giovane maggioranza. In assise, infatti, il bilancio è passato grazie all’appoggio di appena 12 consiglieri, visto che Silvia Laghi ha deciso di astenersi. Uno scenario inquietante, se si considera che a pesare è stata anche l’assenza di Annalisa Marchegiani tra i banchi della minoranza. "Mi pare evidente che Pellei non abbia più la fiducia politica della sua maggioranza – afferma De Vecchis – visto e considerato che nell’ultimo Consiglio comunale ha incassato solo 12 voti per l’approvazione del bilancio. Va anche ricordato che le sue delibere sul rendiconto e sull’avanzo sono state bocciate prima dall’opposizione e poi dalla stessa maggioranza, dato che sono passate solo a valle di un emendamento".

Pochi giorni prima del consiglio, infatti, il blocco di centrosinistra aveva fatto notare come nel rendiconto mancassero le doppie asseverazioni dei debiti e crediti nei confronti delle società partecipate. Canducci, Bottiglieri e Marchegiani, inoltre, avevano sottolineato che le risorse dell’avanzo non avrebbero potuto coprire spese permanenti. Insomma, una bella frittata: subito prima del consiglio, il vertice comunale dava mandato agli uffici di modificare il bilancio. "Ecco quindi che, a seguito di questa sfiducia, dovrebbe dimettersi – continua De Vecchis – Ma forse la verità è che avrebbe dovuto farlo già molto tempo fa". Il consigliere si riferisce al caso Picenambiente, rammentando che con la delibera 1202022, l’amministrazione decideva di valutare ogni possibile azione per ricondurre la società nell’alveo del controllo pubblico. Il passo successivo, quindi, sarebbe stato un documento istruttorio per approfondire la questione dal punto di vista giuridico. Pertanto De Vecchis, con propria interrogazione, chiede al sindaco Spazzafumo "se c’è ancora la volontà di perseguire il controllo pubblico della Picenambiente, e se il documento istruttorio così come deliberato è stato prodotto dagli uffici".

Giuseppe Di Marco