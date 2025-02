De Vecchis, attacco a Spazzafumo:: "Ha fatto pochissimo per la città"

Rimarrà in minoranza, Simone De Vecchis, e annuncia battaglia nei confronti dell’amministrazione comunale che, ieri mattina, ha attaccato frontalmente, analizzando i tre anni di mandato recentemente trascorsi. "Ad Azione mi sono tesserato nel 2019, perché mi interessava il progetto politico creato da Calenda – spiega il consigliere del gruppo misto - Poi mi sono attivato per le comunali attraverso la lista Rivoluzione Civica e quando Spazzafumo ha vinto le elezioni mi sono diviso dal gruppo locale – di Azione, nda - che protendeva per Canducci. Gruppo con il quale ho ripreso contatto da quando sono passato all’opposizione, rifacendo la tessera a sostegno della proposta politica di Giulia Pastorella sul nazionale. Di recente, in Azione è entrato anche Umberto Pasquali, ma si sappia che non rientrerò in maggioranza, perché non ci sono le condizioni". De Vecchis, quindi, esamina i fatti del gruppo di governo in carica: "Di quel che era stato detto in campagna elettorale – continua - sono stati cantierati lavori agli asili nido, ma tali interventi sono stati finanziati con fondi Pnrr. Tra le altre iniziative bisogna citare quelle che hanno coinvolto l’immobile di piazza Kolbe e piazza San Pio X, che però derivano da deliberazioni di amministrazioni precedenti. È stata fatta una gran quantità di asfalti, ma la verità è che all’appello mancano ancora parecchie strade. L’unica azione frutto di proprie decisioni politiche è quella che riguarda la vasca esterna, per la quale è stato acceso un mutuo". De Vecchis cita il parco Ballarin, piazza Montebello, la cassa di colmata, il Paese Alto, il problema degli allagamenti, l’affidamento del bar ‘Buozzi’ e dell’ex Bambinopoli, la riqualificazione dell’ex Bocciofila e della Casa del Giardiniere: tutti temi che non sarebbero stati sviluppati adeguatamente, o che attendono ancora di essere affrontati nel concreto. L’affondo include anche il turismo: "A me sembra che San Benedetto non conti più niente in nessun tavolo – continua il consigliere - Spazzafumo cosa vuole fare per migliorare l’accessibilità al nostro territorio? È a favore della bretella, o dell’arretramento autostradale? In conclusione, dico è stata messa una gran quantità di carne al fuoco, ma di concretezza ne ho vista pochissima. Dov’è possibile trovare l’impronta di questa amministrazione? – conclude – A mio parere questa va avanti solo perché a destra e a sinistra non c’è sufficiente chiarezza sull’alternativa politica da offrire alla città alle prossime elezioni".

Giuseppe Di Marco