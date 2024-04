Dea, avanti a piccoli passi. Con la Triestina finisce 1-1

di Fabrizio Carcano

TRIESTE

Un altro buon pareggio per l’Atalanta under23.

La squadra nerazzurra ha conquistato un prezioso 1-1 da Trieste nel recupero della 33esima giornata (partita rinviata due settimane fa per via degli impegni di diversi nerazzurri con le rispettive nazionali)

Baby Dea che, dopo aver frenato prima della sosta perdendo due partite consecutive contro Fiorenzuola e Pergolettese, è ripartita benissimo infilando in quattro giorni due importanti pareggi esterni, sabato a Mantova sul campo della capolista e a seguire sul campo della Triestina terza in classifica.

La squadra di mister Francesco Modesto sta ottenendo risultati utili nonostante le tante assenze a decimare l’organico: in questa trasferta giuliana mancavano tutti i difensori titolari ovvero gli squalificati Bonfanti e Solcia e gli infortunati Varnier, Berto e Del Lungo. Non solo mancavano a centrocampo Awua e Da Riva e davanti Cisse’ e Falleni.

Assenze pesanti, che hanno costretto Modesto a reinventarsi completamente la difesa, adattando alcuni giocatori e lanciando nella mischia il debuttante Pietro Comi, classe 2005, prelevato dalla Primavera per l’esordio tra i professionisti.

Età media abbassata ma la giovane Atalanta ha fatto bene in quel di Fontanafredda, sfiorando il gol nel primo tempo al 28’ con Diao lanciato in contropiede da Capone e poi al 35’ con lo stesso attaccante vigevanese, entrambi murati dai guantoni dell’ottimo portiere alabardato Matosevic.

Sull’altro fronte Vismara ha salvato la sua porta con due interventi miracolosi su El Azrak.

Ripresa con le squadre più allungate e la Triestina più pericolosa fino al gol del vantaggio arrivato alla mezz’ora con un’azione da destra di Correia che ha servito in area lo sloveno Pavlev, appena entrato, bravo a colpire al volo e a trafiggere Vismara.

Atalanta brava a non scoraggiarsi e a crederci, continuando ad attaccare, trovando a due minuti dalla fine il gol dell’1-1 con la terza rete in campionato del 20enne bomber serbo Vanja Vlahovic (18 gol con la Primavera, 21 in questa stagione) che ha colpito da rapace d’area dopo una lunga azione avviata da Chiwisa per Capone e perfezionata da Ceresoli.

Dea che con questo pareggio si avvicina sempre più ai playoff salendo a 52 punti, confermandosi al sesto posto, e adesso avrà tre giorni per preparare la sfida casalinga di domenica sera a Caravaggio contro una Pro Patria in cerca dei tre punti.