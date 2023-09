Dea bendata al ’Fuori porta’

Settimana da ricordare, questa, per il bar tabaccheria ‘Fuori Porta’ di Porta Romana. Nell’attività di viale Treviri, infatti, sono stati vinti 41.193 euro da un fortunato che è stato baciato dalla dea bendata giocando al Superenalotto. Entusiasta la titolare, Luciana Traini, anche considerando il fatto che un anno fa, nel novembre del 2022, nella stessa tabaccheria furono vinti oltre undicimila euro grazie a una quaterna. Stavolta, però, la cifra è decisamente superiore, visto che è superiore ai 40mila euro. La giocata, in realtà, risale a qualche giorno fa, come ha raccontato la stessa titolare, ma la comunicazione ufficiale da parte della Sisal è arrivata solo in queste ore. A quanto pare, non si conosce l’identità del fortunato o della fortunata. In passato, al ‘Fuori Porta’, vennero registrate anche delle vincite al ‘Gratta e Vinci’ ma non si era mai arrivati a una somma così significativa. La speranza di tutto lo staff del bar tabaccheria di Porta Romana, a questo punto, è che il vincitore o la vincitrice porti almeno un vassoio di pasticcini per festeggiare.