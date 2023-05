Dea Fiorita al via: inizia la gara dei balconi più belli

E’ iniziato ufficialmente il concorso la "Dea Fiorita" a Cupra . L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale insieme all’Associazione dei commercianti e la collaborazione della Pro Loco. L’obiettivo del concorso è promuovere i valori dell’ambiente e la cultura del verde, sensibilizzare la mentalità della popolazione al decoro urbano. L’iscrizione deve avvenire entro il 30 maggio e poi entro il 30 giugno bisognerà inviare tre foto con la propria opera. Vogliamo stimolare la cultura del bello – afferma il sindaco Alessio Piersimoni –. Noi ce la stiamo mettendo tutta ed è importante coinvolgere anche i residenti che in questi giorni iniziano a curare i balconi, i giardini ed i terrazzi. Tutti quelli che si affacciano su strada pubblica possono partecipare al concorso. Ci sono premi per quattro categorie: per i privati buoni spesa da 120 euro messi a disposizione dal Comune e dall’Associazione commercianti, che ringraziamo. Possono partecipare anche i titolari di attività commerciali e per loro il premio consiste in passaggi pubblicitari gratuiti su una radio locale. Vi è poi un altro riconoscimento che consiste in una targa, per la migliore "Via Fiorita 2023".