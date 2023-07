Dea Spa gestirà la distribuzione elettrica di Magliano di Tenna

Il Comune di Magliano di Tenna, attraverso una determina del 13 luglio, ha assegnato all’azienda Dea Spa di Osimo, la gestione del servizio distribuzione della società elettrica comunale. La procedura voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cesetti, comprende anche il progetto di resilienza contro le alluvioni beneficiario del contributo Pnrr assegnato al Comune per l’importo di 1.264.000 euro. Dopo l’acquisizione del ramo di distribuzione di Ortona e San Vito Chietino in Abruzzo, la Dea estende il servizio nell’area marchigiana collocandosi sul mercato come aggregatore di distributori di piccole e medie dimensioni. "Un passo che mette le basi per successive operazioni di Dea – spiega Fabio Marchetti, amministratore del gruppo Astea – nello sviluppo delle attività di distribuzione dell’energia elettrica valorizzando il modello territoriale che connota sia Dea che la propria controllante Astea". "Si è felicemente concluso – dichiara Pietro Cesetti – l’iter per l’individuazione di un partner che possa consentire a Magliano di poter sviluppare e mantenere localmente la gestione del servizio di distribuzione avvalendosi di un operatore marchigiano che consente una efficiente relazione tra territorio e gestore migliorando i servizi offerti alla comunità". Il Comune è stato assistito nell’operazione dallo Studio Energy Advisors di Roma.

a.c.