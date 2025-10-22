Debutto amaro per la Fifa Security. Sconfitta con onore a Paganica

Non è bastato il coraggio, eppure il battesimo d’acciaio dell’Unione Rugby San Benedetto lascia in eredità più orgoglio che rimpianto. A Paganica, nel cuore d’Abruzzo, la FI.FA. Security URS ha inaugurato la propria avventura in Serie A con una sconfitta di misura, 21-17, che ha il sapore di una promessa. Perché in quella partita aspra, piena di contrasti e di cuore, i rossoblù hanno mostrato di avere la stoffa giusta per reggere l’urto del nuovo palcoscenico.

La squadra sambenedettese ha combattuto pallone su pallone, con una determinazione che ha acceso gli sguardi anche dei più scettici. Per oltre mezz’ora, l’Unione ha dovuto resistere in inferiorità numerica, fiaccata da tre cartellini gialli che hanno costretto i ragazzi di coach Laurenzi a reinventarsi in difesa, coprendo ogni metro d’erba come se valesse una vita. Eppure, pur tra mille difficoltà, la partita è rimasta viva fino all’ultimo soffio di cronometro.

Sul piano tecnico, la mischia chiusa ha retto con autorevolezza, segno di un lavoro profondo e ben calibrato nei mesi di preparazione. Anche la touche ha dato segnali interessanti, con movimenti precisi e un’intesa che promette di diventare uno dei cardini del gioco rossoblù. Si è vista una squadra compatta, capace di alternare forza fisica e lucidità tattica, nonostante l’emozione del debutto e la pressione di un campo storicamente difficile come quello del Paganica.

Il risultato finale non cancella la buona prestazione. Al contrario: il 21-17 riflette un equilibrio reale, la sensazione che bastasse un dettaglio, una scelta diversa, un rimbalzo più benevolo per ribaltare la storia. Gli applausi finali, quelli veri, arrivati da chi conosce la fatica del rugby e il valore delle sconfitte dignitose, raccontano una squadra viva, già pronta a crescere.

Ora lo sguardo corre al futuro, con la voglia di trasformare la rabbia sportiva in energia. Domenica, al "Nelson Mandela" sarà tempo di esordio casalingo. Davanti al proprio pubblico, i rossoblù andranno a caccia della prima vittoria in Serie A.