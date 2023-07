Debutto di lusso per il Jazz Festival Attesa per Moignard e Mancuso

Una piazza Matteotti strapiena ha accolto l’altra sera, l’accattivante esibizione del trombettista sardo, Paolo Fresu, e del bandoneonista fermano, Daniele Di Bonaventura che, entrambi in grande spolvero, si sono divertiti a suonare all’impronta nelle quasi due ore del concerto d’esordio della 24esima edizione del Sant’Elpidio Jazz Festival. Un debutto di lusso e stasera (ore 21.30) si prosegue con Moignard & Martin Gypsy Quartet in ‘Jazz Manouche Experience’, il jazz della tradizione gitana. Presentando la rassegna realizzata da comune, Regione, Mic, Fondazione Carifermo e sponsor, il direttore artistico, Alessandro Andolfi, ha sottolineato l’originalità degli appuntamenti in cartellone. La riprova stasera con il francese Adrien Moignard, uno dei giovani maestri della chitarra più in vista che sarà in piazza Matteotti col violinista anglo francese Daniele John Martin, vera autorità internazionale del genere, affiancati da due marchigiani: Giammarco Polini (chitarra) e Claudio Mangialardi (contrabbasso). Si prosegue il 2 agosto con una chicca: l’unica data nelle Marche di Matteo Mancuso, 27 anni, siciliano, considerato uno dei più promettenti talenti mondiali della chitarra, in concerto con n Stefano India (basso elettrico) e Giuseppe Bruno (batteria). Un ‘colpaccio’ per il Festival essersi accaparrato un ‘talento assoluto’ come l’ha definito il grande Al di Meola, mentre per la star dei chitarristi, Steve Vai "musicisti come lui rappresentano un nuovo livello per tono, precisione nel tocco e scelta delle note". Il programma prosegue il 6 agosto, con la straordinaria pianista e cantante cubana, Jany McPherson in trio; il 7 agosto, la chiusura è affidata a un viaggio tra jazz e colori del Brasile, del violoncellista Jacques Morelembaum e della pianista Stefania Tallini, affiancati da Gabriele Mirabassi (clarinetto). Ogni serata ha anche una ghiotta anteprima con concerti pomeridiani (dalle ore 18,30) di talenti emergenti e jam session a ingresso libero, in centro storico; stasera (piazzetta Berdini) la giovane sassofonista Sophia Tomelleri; il 2 agosto (giardino ex casa di riposo) il Dolce Vita trio; dal 4 al 6 agosto (Piazza Gramsci) il Sant’Elpidio Jazz Quartet, resident band del festival che affianca le jam session della masterclass di Ramberto Ciammarughi; il 7 agosto (giardino ex casa di riposo) il Jazz Casual trio del sassofonista Giorgio Organtini. Info: 0712072439 (vivaticket.com).

Marisa Colibazzi