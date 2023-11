Decine di interventi anche in montagna e aiuti dalle Marche per il disastro in Toscana

Anche ieri tanto lavoro per i vigili del fuoco a causa del vento forte che ha spazzato tutto il territorio provinciale con punte particolari a Ripatransone, Montalto, Montedinove e Rotella. Diversi gli interventi per alberi e rami spezzati, tegole e scossaline pericolanti alcuni dei quali anche a Folignano. Qualche problema anche ad Ascoli per piccoli cedimenti murari, rami. E’ stata parzialmente interdetta al transito Rua del mago, una piccola traversa di piazza Arringo. In tutto circa 50 gli interventi effettuati fino a sera, ma che sono proseguiti anche nelle ore notturne. La notte precedente erano stati circa 140 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nel territorio regionale di cui 17 in provincia di Ascoli. Riguardavano richieste di soccorso causate dal forte vento e dalla pioggia che ha interessato soprattutto la fascia collinare. Gli interventi effettuati sono stati per alberi o rami caduti sulle sedi stradali, infissi o coppi pericolanti, insegne danneggiate. Ieri mattina sono stati inviati in Toscana due moduli di supporto con personale dei vigili del fuoco delle Marche per i numerosi interventi causati dalla fortissima ondata di maltempo. Dai comandi di Macerata e Ascoli sono partiti operatori con piattaforma tridimensionale e da Ancona il personale del Nucleo Sommozzatori.