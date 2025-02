Decreto emergenze. Preoccupazione per i fondi spostati

Sta suscitando preoccupazione nei territori colpiti dal sisma del 2016 l’emendamento al nuovo Decreto Emergenze proposto dall’onorevole Letizia Giorgianni di Fratelli d’Italia. Il testo, attualmente in fase di conversione alla Camera, prevede il trasferimento di 90 milioni di euro dal Fondo emergenza sisma 2016 per destinarli alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto di Ancona del 2022. La ripartizione dei fondi avverrebbe in due tranche: 30 milioni nel 2025 e i restanti 60 milioni nel 2026, con la previsione di reintegro nel 2027 e 2028. L’emendamento, che ha buone probabilità di ottenere il via libera dalla maggioranza parlamentare, sta sollevando timori tra i cittadini e gli amministratori del cratere sismico del Centro Italia. Il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, rispedisce però al mittente le polemiche. "Si tratta di un provvedimento che permette di anticipare risorse per la ricostruzione di Ancona e Umbertide, senza sottrarre nulla al cratere del 2016. I fondi verranno restituiti integralmente entro il 2027".

p. erc.