Dedica a Tomei e Passeri: "Complimenti a tutti"

PERUGIA

Una vittoria da dedicare all’amministratore unico Bernardino Passeri e al tecnico Francesco Tomei. Entrambi nel corso della delicatissima sfida del Curi sono stati costretti a soffrire dalla tribuna. Al triplice fischio finale è scattata la festa anche per loro. Proprio Passeri non ha potuto trattenere la propria gioia scendendo in campo per andare ad esultare sotto il settore dei tifosi ascolani. A commentare l’importantissima vittoria è stato il vice Giuseppe Agostinone.

"Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno interpretato la gara in maniera ottimale dal 1’ al 95’ – commenta l’allenatore in seconda. Questa è stata una partita difficile contro un Perugia che voleva vincere a tutti i costi. In settimana ci eravamo preparati bene, ma già da luglio stavamo lavorando sui concetti. Se ci lasciavano campo sapevamo di poter palleggiare meglio e fare gioco sfruttando le situazioni che sarebbero venute a crearsi. I ragazzi si sono comportanti in maniera egregia". Tra gli elementi in grado di fare la differenza si sono potuti notare alcuni degli ultimi nomi arrivati dal mercato. Sono stati proprio loro a fare la differenza nel corso dell’incontro. "Gori, Pagliai e Rizzo Pinna sono tre ottimi calciatori che hanno ottime qualità, parliamo di giocatori che hanno giocato anche in categorie superiori – prosegue -. Possiamo vantare due squadre titolari dove sono tutti determinanti e indispensabili. La grande soddisfazione è aver visto un grande gruppo. I ragazzi si sono compattati e questo deve essere un motivo d’orgoglio da portare avanti da qui in avanti nel corso del campionato. Dedichiamo la vittoria al mister che è il nostro condottiero e al presidente Passeri. C’erano anche loro a soffrire con noi in tribuna". Al termine del match è potuta esplodere la gioia dei bianconeri che sono corsi sotto al settore dei mille sostenitori ascolani per celebrare un altro successo davvero importante: "I tifosi sono meravigliosi. Ascoli è una piazza di serie A per tutti noi. Ce la dobbiamo tenere stretta e tenerci stretto questo entusiasmo sudando la maglia e cercando la prestazione. Siamo contenti di aver fatto felici i tifosi".

L’inviolabilità difensiva del Picchio è potuta proseguire anche a Perugia. Di fatto attualmente soltanto la retroguardia dell’Ascoli può vantare il fatto di non aver ancora subito neanche un gol. "La nostra fase di non possesso è determinata dalla fase di possesso. Più abbiamo la palla e più gli avversari non possono fare gol – spiega -. Questa squadra ha avuto una crescita costante. Non solo con i difensori e i centrocampisti che stanno avendo un grande spirito di sacrificio, ma anche da parte di quei quattro lì davanti. Gli episodi dei rigori? Non abbiamo avuto spiegazioni. Sul secondo episodio Milanese aveva visto un tocco con la mano".