Dedica alla regina del belcanto: musica classica in concerto

La celebrazione della musica classica proposta dalla XIX° edizione di ’Armonie della Sera’ si appresta a concludere il suo lungo tour di 34 concerti, portando la grande musica nei luoghi d’incanto della nostra nazione. Ideata dal pianista sangiorgese Marco Sollini, la rassegna ha attraversato dieci regioni, da location prestigiose come la Reggia di Caserta all’Oratorio San Filippo Neri di Torino, la Sagrestia del Borromini a Roma e la Basilica di San Nicola a Bari. L’evento, che ha coinvolto artisti di grande esperienza internazionale e giovani talenti, ha reso omaggio alla diversità della danza classica. Prima delle ultime tappe previste a Sacile il 9 dicembre con il Coro Giovanile Italiano e a Torino il 20 dicembre con un ’Omaggio a Rachmaninov’ in occasione del 150° dalla nascita, Armonie della Sera regalerà alle marche un concerto presso il teatro comunale di Porto San Giorgio il 3 dicembre alle 18. Il concerto è dedicato alla grande regina del belcanto, Raina Kabaivanska, e vedrà esibirsi due voci giovani già affermate a livello internazionale: Aida Pascu, soprano rumeno, e Donghyun Kim, tenore coreano, accompagnati al pianoforte da Paolo Andreoli. Il concerto, con un biglietto unico al costo di 10 euro, offrirà un mix magico di pagine cameristiche di autori illustri come Tosti, Verdi, Schumann, Faurè, Respighi e Rachmaninov, oltre a perle operistiche di Leoncavallo, Verdi, Lehar e Puccini. Il direttore artistico Marco Sollini sottolinea l’importanza del concerto come omaggio a Raina Kabaivanska, con la speranza che la grande artista possa sorprendere tutti raggiungendo il pubblico e ascoltando una serata dedicata interamente a lei. Il direttore artistico, il maestro Marco Sollini, commenta: "Vorrei che il concerto sangiorgese fosse l’occasione per un saluto agli affezionati di Armonie della sera, prima di fine anno – aggiunge Sollini - Non potrebbe esserci migliore occasione di questo concerto pensato come omaggio alla grande Raina Kabaivanska con due voci giovani e già di prestigio. In ogni caso la Musica, come sempre, sarà protagonista di un pomeriggio di emozioni che mi auguro giungano forti e profonde al nostro affezionato pubblico".

Ottavia Firmani