Dedizione all’impresa: arriva la premiazione per il salumificio Stipa

In occasione della ’Festa del valore associativo’ che si è tenuta domenica al parco sul mare di Cupra , organizzata dalla Confartigianato Imprese delle province di Macerata-Ascoli-Fermo (per festeggiare i 75 anni della Confartigianato) è stato premiato il salumificio artigianale Stipa di Massignano, conosciuto ed apprezzato anche fuori del territorio provinciale. L’azienda massignanese, piccola realtà locale, con oltre quaranta anni di attività, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la dedizione e passione che mette nel confezionare i salumi rigorosamente artigianali, creati dalle mani di esperti lavoratori. Il salumificio Stipa è nato negli anni ’80 per iniziativa di Camillo e Carolina che decisero di affiancare un laboratorio di confezionamento e vendita dei propri prodotti alla macelleria di famiglia ed in poco tempo, con il sostegno dei figli, creò questa piccola realtà artigianale rimasta intatta negli anni. Tanti i clienti dell’hinterland che giornalmente vi fanno riferimento. Il premio è stato conferito "per l’instancabile dedizione dell’Impresa di Polini Andrea e Luana di portare avanti i valori dell’artigianato. La Confartiginato ringrazia entrambi".