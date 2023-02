Defibrillatore donato al Fermi-Sacconi-Ceci

Scuole più sicure, la Fainplast e la Croce Verde donano un defibrillatore all’Istituto ‘Fermi-Sacconi-Ceci’. Nell’ambito del progetto di formazione sulle manovre salvavita, che ha coinvolto il personale scolastico delle scuole superiori aderenti, la Fainplast (ispiratrice e sponsor dell’iniziativa) e la Croce Verde di Ascoli (curatrice della parte tecnica), al termine del percorso formativo, hanno donato all’Istituto ’Fermi-Sacconi- Ceci’ di Ascoli un defibrillatore. La consegna del dispositivo è stata fatta mercoledì, nell’aula magna dell’I.T.T. ‘E. Fermi’ da Roberta Faraotti (Fainplast) con la presenza del presidente della Croce Verde di Ascoli Maurizio Ramazzotti, direttamente alla dirigente scolastica la professoressa Lucia Vagnoni, alla presenza del personale, che aveva partecipato al corso di Blsd, l’acronimo di Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico. L’occasione è stata propizia per illustrare le caratteristiche tecniche del defibrillatore donato e per un breve ripasso sul suo corretto uso.