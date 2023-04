Defibrillatore per Balzo

A Montegallo, è stato installato, nella cittadella di Balzo, un defibrillatore. L’iniziativa si è concretizzata grazie all’impegno dell’associazione ‘La Rinascita di Rigo aps’ che lo ha donato al Comune e a tutta la comunità montegallese. Il sindaco Sante Capanna si è attivato per permettere il montaggio del totem, dove è racchiuso l’importante strumento, che è stato collocato proprio davanti alla farmacia. Il primo cittadino ha preso contatti anche con il 118 di Ascoli al fine di organizzare un corso per formare le persone per poterlo utilizzare. Il sindaco ha ringraziato l’associazione ‘La Rinascita di Rigo aps’ per il dono ottenuto. "Questo importante dispositivo salvavita – ha spiegato il sindaco Capanna – sarà a disposizione della comunità e consentirà, nel caso in cui se ne presenti la necessità, di agevolare i tempi di intervento dei sanitari e dei paramedici, visto l’importanza di un tempestivo intervento in caso di arresto cardiaco e soprattutto viste anche le distanze della nostra comunità dall’ospedale ‘Mazzoni’. Un regalo che abbiamo accolto con immenso piacere, frutto della grande sensibilità che associazioni come questa dimostrano per il bene del nostra paese. Un defibrillatore è un bene comune che può rappresentare un salvavita fondamentale".

m.g.l.